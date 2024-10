ILMAHOIATUS | Orkaani Kirk riismed jõuavad Eestisse. Ilm püsib tormine

Küünlad ja tikud – need on põhilised valgusallikad, kui elektrit pole või patareid on tühjad. Küünalde abil saad koju valgust tuua, kui muid valgusallikaid pole käepärast.

Taskulamp ja täis patareid – pimedal ajal on valgusallikas hädavajalik. Taskulamp on ideaalne lahendus, kuid sellest on kasu ainult siis, kui patareid on täis laetud või akud töökorras.

Laetud akupank – nagu looduses käies, on ka kodus kriisiolukorras oluline, et mobiiltelefon oleks laetud. Kuna elektrikatkestusi on keeruline ette näha, aitab laetud akupank telefoni töös hoida ja vajaduse korral hädaabisse helistada teha.

Patareidega raadio – kriisiolukorras on tähtis olla kursis värskeimate uudistega. Elektrikatkestus ei mõjuta raadiosignaale, mistõttu on patareitoitel raadio selliste olukordade jaoks suurepärane abivahend.

Gaasipliit või puupliit – paljudes kodudes on ainult elektripliit, kuid elektrikatkestuse ajal on oluline, et oleks olemas ka alternatiivne toiduvalmistamise või kütmise võimalus, näiteks gaasi- või puupliit.

Veevaru – tihti unustame, et elektrikatkestus võib mõjutada ka veesüsteeme. Seetõttu on oluline, et kodus oleks alati varuks piisav kogus joogivett. Sama kehtib ka toiduainete kohta.