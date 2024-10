Kuressaare teater elab kärpehirmus

8% kärbet võib tulla sellest, et teatril on leping, millest saab välja lugeda, et kui kultuuriministeerium kärbib toetust 4%, teeb seda samavõrra ka sihtasutuse Kuressaare Teater teine asutaja Saaremaa vald. Kui ministeerium toetust suurendaks, tuleks seda teha ka vallal.