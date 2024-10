Õunte kuivatamine on mitmeti kasulik

Sügisel valmivad õunad on kuivatamiseks hea valik, sest enamasti on kõvemad, hapukamad ja mahlased. Ent pole mõtet ka kõige hapumaid ja tooremaid õunu kuivatamiseks valida, siis tasub nende valmimist oodata. Ka hoiukohas veidi seisnud õunad sobivad kuivatamiseks hästi, seega võib õunu kuivatada ka veel talvepoole, kui muud toimetused on tehtud.