Kindel on see, et Sichuani pipar (Zanthoxylum piperitum) pärineb Edela-Hiinast Sichuani provintsist ega kuulu üldse pipraliste sekka. Neid punakaspruune vürtsikaid vilju kannavad hoopis väikesed, kuni kolme meetri kõrguseks kasvavad pipra-koldpuu põõsad. Tegemist on pipra-koldpuu kuivatatud seemnekodadega, mis on umbes pipraterasuurused.