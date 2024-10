Kosmikud 25! „Pulma pole mõtet meid mängima kutsuda, kui just kiiremat lahutuse plaani ei ole“

Kosmikuid on nimetatud depressiivroki ja kosmopungi ansambliks. Albumite nimedki räägivad enda eest: „Kuidas tuli pimedus“, „Morbiit“, „Surm Lõuna-Saksamaal“... Kui aga pealkirjadest sügavamale minna, avastab kuulaja kiiresti, et kuigi ehk mustjas, on huumor tegelikult see, mis on Kosmikud nende austajatele hädavajalikuks vitamiinilaksuks teinud. Kui sedasorti bändi on tehtud veerand sajandit, on meenutused üpris pöörased.