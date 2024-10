Tiina Tsupsman ja Reet Rohi lapivad varjevõrku kokku. Seda tuleb õigesti teha, et võrgu saaks rindel kiiresti paika panna.

„Kui iga siin punutud võrk päästab kasvõi ühe meie mehe elu, siis see tähendab juba palju,“ ütleb Svitlana. „Meil riigina hakkas just hästi minema. Me elasime juba hästi – kõik vajalik oli olemas. Ja nüüd ei ole enam midagi... Kujutate ette?“