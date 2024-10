Ainulaadne pontose tamm

Pontose tamme lehed on laia munaja kujuga, mille servas on väikesed hambad. Need lehed on üsna lahmakad, kuni 25 cm, harva lausa 35 cm pikad ja kuni 15 cm laiad. Kes korra pontose tamme näinud, ei aja seda enam ühegi teise tammega segamini. Seda nii lehestiku kui ka üldkuju poolest.