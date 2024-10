Elada üle saja aasta ... tervena?

Sel aastal ilmus eesti keelde tõlgituna maailmakuulsa geeniteadlase David A. Sinclairi raamat „Elukaar. Miks me vananeme ja kuidas seda peatada?“, kus autor veenab lugejaid, et tervena on võimalik elada ka üle saja aasta ja õige pea me suudamegi seda teha.

Sinclair peab vananemist haiguseks ja selgitab, kuidas teadlased uurivad vananemist põhjustavaid geene ja rakusiseseid protsesse, et neist aimu saades oleks võimalik neid ka muuta ja vananemist tagasi pöörata. Ta on kindel, et juba mõnekümne aasta pärast on meditsiin võimeline inimestele pakkuma vaktsiinilaadset tuge, mis kaitseb rakke ning seega kogu inimkeha vananemise eest.

Senikaua, kui teadlastel imerohtudega veel aega läheb, soovitab Sinclair tervema ja pikema eluea nimel muuta oma elustiili, sest just tervislik eluviis mitte üksnes ei aita meil tunda end noorena, vaid aitab ka tegelikult nooremaks saada.

Sageli on keeruline teha seda esimest sammu: minna välja jalutama, loobuda ebatervislikest toitumisharjumustest või muuta peamist stressi allikat – mõtlemist.

Maalehe aastaraamatust leiab spetsialistide soovitusi ja nõuandeid, kuidas tervislikke valikuid teha ja need oma igapäevaelu osaks muuta.

„Järjekindluse võti on sisemine tahe ja see sõltub motivatsioonist ehk tuleb vastata küsimusele: miks ma seda teen? Miks on igapäevane liikumine, tervislik ja sportlik eluviis sinu jaoks olulised? Millist elu soovid elada 20, 30 ja 40 aasta pärast? Milline on sinu elukvaliteet elukaare lõpus ja milline vanavanem soovid oma lastelastele olla?“ mõtiskleb liikumisspetsialist Janika Koch-Mäe aastaraamatus.

Ei tasu arvata, et need soovitused minu kohta ei kehti, kuna olen liiga vana, liiga paks või liiga haige. Isegi haigused muutuvad leebemaks, kui end käsile võtta!