Kuigi talvine pööripäev on veel poolesaja päeva kaugusel, ei ole harvad olnud need korrad, kus juba november on talve toonud ja vahel isegi kõige talvisem kuu olnud. Seepärast uuris ka Maaleht oma ilmatarkadelt varakult, mida tänavuselt talvelt oodata võib, on ta leebe või karm ning kas kingib meile ka valged jõulud.