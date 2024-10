UUS SEADUS | Riik aitab vähendada intellektipuudega inimeste hooldamise koormust

Teenuse sihtrühm on mõõduka, raske, sügava või muu intellektipuudega inimesed, kes vajavad suures mahus hooldust või järelevalvet. Seni said nad tuge igapäevaelu toetamise teenuse raames. Nüüd luuakse sihtrühmale eraldi teenus, selle eelduseks on inimese vajadus teenust kasutada vähemalt kümnel päeval kuus. Uut päeva- ja nädalahoidu saab kasutada kuni 23 päeva kuus.