Päästjatel tegus öö – tormikahjude kõrvaldamisele on laekunud 340 väljakutset

Kui päästjad saavad tavaliselt ööpäevaga 60-70 väljakutset, siis eile alanud tormisel ööpäeval on see number kerkinud 400 juurde. 340 neist kutsetest on otseselt seotud tormikahjude likvideerimisega. Enim on selliseid väljakutseid olnud Lääne regioonis, kus päästjad on välja sõitnud 183 korda. Teedel on hulganisti puid, mida järjest eemaldatakse. Päästeameti andmetel pole tormikutsetes keegi viga saanud.