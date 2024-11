Tauno Vahter: sul on arvamus, aga see ei tähenda, et see on oluline

Nüüdseks on sellest alles jäänud vähe. Kui midagi väga olulist pole maailmas juhtunud, siis vaatan üksnes „Aktuaalset kaamerat“ ja see on tihtipeale taandunud taustaraadioks. Kodusesse postkasti potsatab veel ainult üks ajaleht nädalas ja see on seotud peamiselt sellega, et tellimiskeskus vaatamata korduvatele palvetele miskipärast saadab seda edasi. Kontorisse ei saabu enam ükski ajaleht. Ainult siis, kui vahel harva on maailmas mingi päriselt olulisem sündmus, kukun ma uuesti tsüklisse ja võin pool päeva uudistekanaleid vaadata.