ILMATEADE | Laupäeval lumesadu jätkub, seejärel ilm muutub

Laupäeval (23.11) eemaldub madalrõhkkond Nordkapi lähistele, aga selle lõunaserv jääb Läänemere ümbrust katma. Meile lisandub lumehooge, neid on küll hõredamalt, aga kohati on ikka tihedaid sajuhooge, suurem on tõenäosus saartel ja looderannikul, aga ka Liivi lahe ääres ja Lõuna-Eestis. Puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal pöördub tuul läänekaarde. Lisandub külma ja õhutemperatuur on päeval -2..+1, rannikul kuni +4°C.