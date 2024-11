Neljapäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-7, ennelõunal rannikul kuni 10 m/s, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 3..7°C.