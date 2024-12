„Hoia eemale, muidu löön prillid sisse!“ Kuidas elada koos skisofreeniahaige tütrega?

Tütre haigus avaldus 15aastaselt, praegu on ta 46. „Ma ei saa kunagi unustada, et minu tütar on haige. See ei ole minu süü, ta on haiguse pärinud oma isalt,“ ütleb Virve Saar, kes valas hingevalu ja meeleheite raamatusse „Minu Leelo“.