Argo Ideon: rubla kukub kolinal ja venelaste usaldus Putini vastu väheneb

„Mul on küsimus riigiduuma saadikutele ja föderatsiooninõukogu liikmetele. Öelge palun, kas te pole märganud, milline kurss meil riigis praegu on? Öelge mulle, kas te kasvõi ühe järelepärimise olete saatnud keskpangale? Et need inimesed tuleksid ja selgitaksid avalikult. Seletage palun, mis toimub? Mis on juhtunud, et kurss on selline, kui see toob kaasa inflatsiooni ja tarbijahindade tõusu? Ning see toimub just nimelt valimiskampaania haripunktil.“