Parimad mahetooted on taludes valminud pastad, juustud ja taimeteed

„Ettevõtted on sealjuures väga eripalgelised, teevad head tööd ning konkursi tase on ühtlaselt kõrge,“ märkis Vetemaa.

„Tooted on läinud ka olemuslikult üha keerukamaks. Lihtsalt piima, jahu ja mee kõrvale on tulnud näiteks funktsionaalsed ning tervist toetavad tooted, aga ka erinevad mugavustooted,“ tõi esile konkursi patroon Angelica Udeküll. Ta tunnustas, et aasta aastalt muutuvad üha atraktiivsemaks ka pakendid, mis on võtnud kinkeväärtusliku mõõtme. “Üldiselt võib öelda, et mahetoorainet osatakse suurepäraselt väärindada ning mahetoodete tase ja valik on Eestis väga hea,“ lisas Udeküll.