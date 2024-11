Tartu Agro: me ei ole riigiabi saanud

Nüüd on AS Tartu Agro esitanud oma vastulause:

Hiljutise Euroopa Komisjoni uue otsuse valguses on jäetud mulje, justkui oleks Tartu Agro rentinud Eesti riigilt põllumaad turuhinnast oluliselt soodsamatel tingimustel. See ei vasta tõele – Tartu Agro võitis kasutusel oleva põllumaa avaliku ja ausa enampakkumise teel.

Euroopa Komisjon on Tartu Agro kaasust Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade valguses vaaginud alates 2014. aastast. Kuus aastat hiljem jõudis Euroopa Komisjon järeldusele, et Tartu Agro sai keelatud riigiabi, kuid Euroopa Üldkohus tühistas hiljem selle otsuse. „Me peame arvestama sellega, et aastal 2000, mil Tartu Agro riigi korraldatud enampakkumise võitis, oli olukord teine – Eesti ei olnud Euroopa Liidu liige ja meie ettevõtted ei saanud sealt eurotoetusi. See tähendab, et põllumaasse investeerimine jäi täielikult meie kanda. Rent koosnes vastavalt lepingule rendimaksest ja investeeringutest põllumaasse. Need investeeringud koos rendihinnaga ületasid aga turuhinda, mitte ei jäänud sellele alla,“ kirjeldas Tartu Agro juht Andres Härm.

Tartu Agro on riigilt renditaval põllumaal aastakümneid tegutsenud heas usus, et riigi kehtestatud tingimused on kõigile osapooltele õiglased. „Tartu Agro ei ole rendilepingut riigiga sõlminud ühepoolselt, vaid ikka kahepoolselt,“ lisas Härm.