Õiguskantsleri hinnangul võeti Natura metsaelupaigad kaitse alla ebaseaduslikult

Need metsaeraldised Lääne-Virumaal, millele Ülo Vendland osutab, on määratud Natura metsaelupaigaks tüübist 9010 „Vanad loodusmetsad“. Tegelikult on seal noorendik, mida kinnitab nii metsaregister (puistu keskmine vanus 20 a) kui ka kõrgusmudel, kus kollased-punased tähistavad kõrget, rohelised toonid aga madalat metsa.

Mitu maaomanikku on õiguskantsler Ülle Madise poole pöördunud pärast avastust, et nende maa kaitsekorda on muudetud senisest rangemaks – piiranguvöönd on määratud sihtkaitsevööndiks. Riik ei olnud neid muudatustest teavitanud ja ka kaitse-eeskirja ei ole muudetud. Maaomanikud märkasid muudatusi alles Natura 2000 võrgustiku alade kohta toetust taotledes.