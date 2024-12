TÄIELIK LÄBIKUKKUMINE | Enamik omavalitsusi haridusleppele alla ei kirjuta

Lepe on kogu aasta kirgi kütnud ja kümned omavalitsused on ridamisi meedias teatanud, et ei poolda seda. Praeguseks on jõutud seisu, et Eesti Linnade ja Valdade Liidule (ELVL) on 62 omavalitsust 79st andnud teada, et nad lepet ei allkirjasta.