TURUKOMMENTAAR | Hõimurahva jõuluturul on vorstid pea poolemeetrised

Üldiselt arvatakse, et eestlased söövad jõulude ajal ülemäära ja liiga rasvaseid toite. Meie õigustamiseks võib öelda, et Kesk-Euroopa tundub ka selles osas meid ületavat. Jõuluturud meelitavadki inimesi hea kõhutäiega ja erinevalt meie jõuluturgudest on seal ostjateks-sööjateks suures osas just kohalikud.