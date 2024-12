UUSI SEADUSI | Võlgnike tuvastamiseks luuakse laenuregister

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mille alusel luuakse Eestis krediiditeaberegister. See aitab laenuandjatel paremini hinnata laenuvõtja võimet laenu tagasi maksta ja ennetada ülelaenamist. Selline register maandab nii laenuandja kui -võtja riske. Laenuandjal on kohustus kliendi maksevõimet kontrollida ja register on selles abiks. Samas laenuvõtjad vajavad ka võimalust oma kohustusi kontrollida.