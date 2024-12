VIDEO | 9000 kauplusevargust on vaid jäämäe tipp. Vargad tunnevad end karistamatult

Käesoleval aastal on politsei registreerinud üle 9000 kauplusevarguse, kuid see on vaid jäämäe tipp, sest väikestest vargustest poed kaasneva ajakulu tõttu sageli teada ei annagi. Vargad tunnevad end karistamatult – kui ühes kohas vargus ebaõnnestub, jäetakse kaup maha ja minnakse järgmisesse. Poed panevad turvaelemente juba mh kohvi, energiajookide, vitamiinide ja raseerimisvahendite külge.