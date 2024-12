Elering: lahtiühendamine Venemaast ei too elektrikatkestusi

Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul on Eesti elektrisüsteemi ühendamine Mandri-Euroopa omaga mastaabilt ja keerukuselt selline asi, mille sarnast Eesti energeetika minevikust leida ei ole. „See on keeruline ja sellega kaasnevad ka mingid riskid, aga need on teadvustatud ja nende kohta on olemas plaan.“

FOTO: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia