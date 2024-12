ILMATEADE | Hoiatus! Külma ilma tõttu on teedel jää ja suur libeduse oht

Kolmapäeva (4.12) öösel tugevneb Skandinaavia kohal külma õhumassiga kõrgrõhuala, mis päeval laieneb üle Soome ja Eesti. Öö hakul sajab Valga-Jõhvi joonest ida pool lörtsi ja lund, Kagu-Eesti esiti ka vihma. Pärast südaööd sadu lakkab ja päev tuleb sajuta. Tuul pöördub põhjakaarest itta ja on rannikul puhanguline. Õhutemperatuur langeb öösel 0..-6°C-ni, rannikul on kohati kuni +3°C, päeval on -2..+2°C.