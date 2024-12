Mis maksab piparkook?

Detsembri esimesel poolel on õige aeg jõuluküpsetised valmis teha, et siis kiirel pühadeajal sellega enam tegelema ei peaks. Õnneks on kauplused samamoodi varmasti valmistunud ja hiljemalt detsembri alguseks ilmuvad poodide poolfabrikaatide lettidele piparkoogitainad.