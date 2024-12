Prügiveoskandaal jätkub: Keila linn kaebab Ragn-Sellsi kõrged hinnad konkurentsiametisse

Muutused Keila jäätmeveos said alguse tänavu suve keskel, kui koostöö riigihankega valitud jäätmeveopartneriga Ragn-Sells lõppes ennetähtaegselt poolte kokkuleppel.

Keila prügidraama hakkas kerima novembri lõpus, kui linnavalitsus sotsiaalmeedia vahendusel elanikele teatas, et kuna jäätmeveohanke võitnud AS Keskkonnateenused pole valmis kohe teenust osutama, veab kuni järgmise aasta märtsikuuni prügi Ragn-Sellsi AS, kellega linn väidetavalt vastastikusel kokkuleppel ja ennetähtaegselt lepingu ära lõpetas. Ragn-Sells oli nõus teenust edasi osutama vabaturu tingimustel, mis tähendab aga umbes neljakordset hinnatõusu. Keila linnavalitsus allkirjastas Ragn-Sellsiga vastava kokkuleppe 22. novembril.



