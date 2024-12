Eesti lehmad tõusid Euroopas esikohale: meie vissid annavad kõige rohkem piima

„Meie piimakarja kõrgete tulemuste taga on tõuaretus, aga nüüd on veel jäänud soovida, et saavutaksime esikoha ka lehmade elueatoodangus,“ teatas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia