Riigikohtus 1,4 miljonist eurost ilma jäänud ettevõtja: see pole õiglane

2012. aasta pildil on näha Adavere vana tapamaja, mille Kaavere Kaubandus soovis lammutada ja taotles kahel korral PRIA-lt uue ehituseks toetust, kuid ei saanud.

Riigikohus nõustus ringkonnakohtuga, et ettevõtjal jäi põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) 2012. ja 2013. aasta õigusevastaste otsuste tulemusena tulu saamata, kuid leidis novembri lõpus tehtud lahendis, et kogu saamata jäänud tulu ei ole hüvitatav ja ringkonnakohtu poolt ettevõtjale välja mõistetud 1,4 miljonit eurot on ülemäärane.