UUS SEADUS | Inimese viimased soovid jõuavad elulõpu tahteavaldusse

Täpsustunud on protsess ja usaldusisiku roll, lisandus tunnistaja roll. Tasub teada, et inimene ei saa soovida eutaneerimist, loobuda saab vaid elu säilitavast, kannatusi pikendavast ravist. Elulõpu tahteavaldust saavad sõlmida kõik otsusevõimelised täiskasvanud. See tahteavaldus koostatakse terviseportaali kaudu ning see hakkab paiknema tervise infosüsteemis.