Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik märkis, et rebane oli uitama läinud ehitusplatsile, mis oli ka aedadega piiratud. „Seda ohtu kindlasti ei olnud, et mõni laps oleks võinud samasse auku kukkuda,“ kommenteeris Kiik ning lisas, et taolisi õnnetusi loomadega ongi praktiliselt võimatu ennetada.