TURUKOMMENTAAR | Verivorstiprae saab Tallinna jõuluturult 13 euroga

Igal juhul on nüüd saabunud aeg, kui tuleb seada sammud turule ja osta sealt, mis jõululaual vältimatu. Verivorsti muul ajal turult ju naljalt ei leiagi. Küll on sealt alati saada head ja värsket hapukapsast ning et kindel olla, võib seda enne ostmist maitsta ja turumüüjaga juttu heietada.