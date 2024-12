Tule Maalehega reisile! „Iirimaad valitsevad ilu ja tugevad tunded!“

Ta märkis, et eriline heameel on sellest, et kaasas on Germalo kauane giid Heigo Sahk, kes korduvreisijatele varasematest käikudest hästi tuttav ning kelle silmaring, teadmiste hulk ja heatujulisus on reisiselle alati kaasa haaranud.

„Tunnen end Iirimaal praeguseks tõesti üsna koduselt,“ tõdes Heigo Sahk ning kinnitas, et kava on koostatud nii, et Iirimaa oma aaretele kindlasti pilku laseks heita.

Paneb laulma ja luuletama

„Iirimaa on pööraselt loov maa, kus võib näha, kuidas juba vanadest legendidest saadik on inimesed olnud tugevatele tunnetele ja suurtele mõtetele valla. Samuti valitseb Iirimaad ilu, seda nii maastikes kui ka kultuuris. Mõelda, kui palju on sealt tulnud kirjanikke ja muusikuid, kes pole omal alal mitte ainult lihtsalt head, vaid kellel on mingi täiesti enda tugev külg,“ arutles Sahk.

Ja seda kõike vaatamata sellele, et nende endi rahvuskeel on suuresti asendunud inglise keelega.

Maalähedasematele reisihuvilistele võib pakkuda põnevust teadmine, et Iirimaa on üks vanimaid põllumajanduspiirkondi Euroopas.

„Olen ise oma käe pannud 6000–7000 aastat vana viljakuivati külge,“ rääkis Sahk. „Siin on näha mitmeid huvitavaid arenguid, sest põllumajanduspiirkonnaks on Iirimaa jäänud siiani, püüdes leida selleks üha kaasaegsemaid viise.“

Piltidelt hästi tuntud Iirimaa maastikud on omanäolisteks kujunenud just inimeste kätetöö ja looduse koosmõjul – ajal, mil maa oli jagatud pisemateks tükkideks ning seal karjatati lambaid, kellel oli kergem neil lapikestel söönuks saada kui suuremat kasvu veistel. Sealt on tubli tükk maad edasi tuldud.

Veel 1970ndatelgi oli Iirimaa tuntud vaid kolme asja poolest – turvas, hobused ja viski –, kuid nüüd on neil ette näidata mitmesuguseid jõusöödatehaseid ning samuti on nad tõusnud oluliseks aianduskeskuseks, mille süda asub Wicklows.