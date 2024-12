Kasside ja koerte kõrval peab marutaudi vastu vaktsineerima nüüd ka tuhkruid

Eesti on marutaudi levikut seni edukalt ennetanud, kuid võitlus taudi leviku vastu on pidev „Valgetuhkruid peetakse lemmikloomana üha sagedamini. Seega on kohustus nad vaktsineerida üks täiendav meede, et Eesti kui marutaudivaba riigi staatus säiliks. Marutaudi ennetamiseks tuleb teha kõike, mis võimalik. Lähiaastatel on plaanis luua riiklik lemmikloomaregister ja ühtlasi muuta valgetuhkrute kiibistamine ja registreerimine kohustuslikuks,“ rääkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Ülle Pau.