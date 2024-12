Rein ja Kristel abiellusid hooldekodus elades. Pulmapäeva tuli neil oodata 10 aastat

Lastekodu või hooldekodu on Kristel ja Rein Objarteli koduks olnud peaaegu terve elu. Kristelil õnneks on oma perest ja kodust vähemalt mälestusi, Reinul pole sedagi. Praegu on nende kodu Koeru kiriku kõrval asuv hooldekodu. Maarja Magdaleena nime kandev gooti stiilis kirik on 737 aastat vana ja võib vist öelda, et see kirik on näinud kõike.