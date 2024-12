Halloumi juust sobib suupisteteks ja ka pearoaks

Kulla kaaluga on halloumi Küprose jaoks tõepoolest, sest on saareriigi tähtsuselt teine eksporttoode, tuues sisse üle 250 miljoni euro aastas ning ekspordikogused on tõusuteel. Ajaloost aga on teada, et halloumi’t mainiti juba antiikajal veneetslaste kirjalikes allikates. Suure tõenäosusega tõid selle beduiinide juustusordi saarele kunagi araablased, kui nad selle aastal 640 vallutasid.