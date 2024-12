Kolm rooga jõesilmudest

Kuigi silmu püütakse paljudest Läänemerre suubuvatest jõgedest, peetakse parimateks just Narva jõe silmusid. Nende silmude eripäraks on suur rasvasisaldus, mis võib olla kuni 25%. Silmudele on iseloomulik ka see, et neil on selgroo asemel kõhrest ja sidekoest toes ja neis ei ole luid. Seega ei ole zooloogilises mõttes tegu üldse mitte kaladega, vaid silmlaste sugukonda sõõrsuude klassi kuuluvate veeloomadega, olles kaladest märksa arhailisemad.