Pistoksi saab teha kevadel, sügisel ja isegi talvel

Pistokstest paljundamine on hea võimalus saada omale istikuid täiesti tasuta. Kui seemnete kogumisega on pigem nii ja naa – millal seemned valmivad, kas soovitud puud-põõsad üldse viljuvad ning seemikute kasv on aeglane –, siis pistokstega on lugu palju lihtsam.