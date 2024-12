Kalanhoe ei ole sugugi vaid ühekordne õitseja

Blossfeldi kalanhoe (Kalanchoe blossfeldiana) on pärit Põhja-Madagaskari mägistelt aladelt ja on lühipäevataim ehk siis vajab oma normaalseks elutsükliks perioodi, mil valgust on vähem. Seega õitseb ta hästi ainult siis, kui tema kasvukohas ei oleks vähemalt kuue nädala jooksul päeva pikkus üle 9–10 tunni. Seega tuleks tubastes tingimustes kasvavale kalanhoele võimaldada pimendamist, mis ongi tema taasõitsemise üks eeldusi.