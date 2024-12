Lemmi Kann: ah et ei ole suur vahe, kas maksta prügiveo eest 3 või 10 eurot? Arvestame konteksti!

Jäätmereformi ümber keerlevad jamad, kui lahtisi otsi ja erimeelsusi nii tituleerida, saadavad meid ka järgmisel aastal. Kliimaministeerium lubab, et kõik prügiga seonduv muutub reformiga paremaks ja paindlikumaks ning inimestel on võimalus reform enda heaks tööle panna. Näiteks saab oma koduses jäätmemajanduses teha kohendusi, mille eest saab leibkond premeeritud prügiarvega, mis mahub vahemikku 3-5 eurot. Kõlab väga ahvatleva eesmärgina, mille poole püüelda. Sest statistiliselt keskmine eestlane on oma rehkendused järgmiseks aastaks laias laastus ära teinud ja jõudnud arusaamisele, et kui teda ei taba just imeline palgatõus, läheb pagana kitsaks.