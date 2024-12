Kas õitsev lumeroos vajab kaitset?

Lumeroos (Helleborus) kuulub tulikaliste perekonda ja neid on ühtekokku 20 sorti. Lumeroos kasvab mägedes-metsades Kesk- ja Lõuna-Euroopas ning Kaukaasias. Kultuurtaimena on teda kasvatatud juba ammustest aegadest ning ka sordiaretuses on viimastel aastakümnetel tehtud märkimisväärseid edusamme. Lumeroosid on järjest suuremate ja värvilisemate õitega, mis on üha enam täidetud. Oma vastupidavuse ja õrna ilu tõttu on temast saanud tõeliselt populaarne kevadine kaunitar.