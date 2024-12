Okaspuupalkide hinnad on viimastel kuudel püsinud sisuliselt muutumatutena. Küll aga märkame selgeid muutusi, kui võrdleme detsembri hindasid septembri hindadega. Kolme kuuga on märkimisväärselt kukkunud lattide hinnad (9,5%), peenpalkide hinnad on langenud 1,5% ja standardpalkide hinnad on sisuliselt jäänud samale tasemele.