Soojendusega jääkaabitsad

Kõigepealt harutas ta kasuka lahti ja märkas, et see oli kokku õmmeldud imeväikestest tükkidest. Et soe karvapool vastu nahka jääks, oleks väljapoole jäänud kasuka sisemine pool, mis oli aga tihedate õmbluste tõttu üpris inetu väljanägemisega. Nii otsustas ta karusnaha jätta kindale voodriks, pealispinnaks sai aga ruuduline seelikuriie.