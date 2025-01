Joogipurgist kalakesed

Kujutage ette, kuidas säravad ja värvilised kalakesed hakkavad teie toas sillerdama – nagu väikesed akvaariumielanikud, kes otsustasid talvel metsa kolida. Ja see pole veel kõik, alumiiniumkalade meisterdamine on ideaalne vabandus selleks, et ahmida mõned joogid kiiremini alla ja öelda perele: „Kallis, see on kunstiprojekt!“