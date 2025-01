Aasta toob neitsile palju erinevaid emotsioone ja tundeid. Tavapäraselt vaoshoitud Neitsi võib hakata katsetama piire ja nautima peent mängu igas eluvaldkonnas. Võimalik, et hakkad inimestele tagasi peegeldama seda, mida sinule on juba aastaid saadetud. Tähtis on see, et sellest ei saaks mäng ning sellisest käitumisest ei kujuneks nauding. Las kõrgemad jõud tegelevad karmaga ise.