MAALEHE HOROSKOOP 2025 | Veevalaja 20.01-18.02

Aasta toob palju mõõkade ja sauade kaarte ning see tähendab seda, et lihtsasti ei tule algaval aastal midagi kätte. Paljudel Veevalajatel on temperament laes ning võib tekkida tunne, et elu on vaja hakata muutma kardinaalselt nüüd ja kohe. Nõnda käitudes võid hakata lammutama seda, mida oled suure hingega loonud. Seda muidugi teha ei tasuks, sest tugev tule energia tuleks suunata füüsilisse sporti või uuele hobile. Pigem hakka oma elu muutma väikeste sammudega.