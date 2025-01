Paks lumekiht teeb aias nii head kui halba

Rake lumekiht on eriti kahjulik just okaspuudele.

* Suur kogus puudele ja põõsastele sadanud lund painutab oksi ning võib neid isegi murda. Eriti raske on sulalumi. Pärast suuremat lumesadu raputage puud-põõsad lumest puhtaks. Hea abivahend on umbes meetri pikkune kaigas, millega saate koputada kõrgematele okstele ja tegutseda puust kaugemal, et mitte ise lumelaviini alla jääda.