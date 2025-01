Uuring näitab mobiilse interneti kiiruse hüppelist kasvu

Rahvusvaheline seirefirma Rohde & Schwarz viis sügisel Eestis läbi ulatuslikud mõõtmised, mille käigus analüüsiti Telia, Elisa ja Tele2 mobiilivõrkude suutlikkust linnades ja asulates. See näitas, et tänu 5G-võrkude arengule on mobiilse interneti keskmine kiirus viimase aastaga Eestis oluliselt kasvanud.