28. detsembril said päästjad väljakutse Valgasse Transpordi tänavale, kus tanklas oli maha voolanud hinnanguliselt sadakond liitrit diislikütust. Kell 12.40 andis elanik häirekeskusele teada, et sealkandis on tunda kütuselõhna ja ojal näha kütusejääke.