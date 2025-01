Nutikas Harjumaa mees elektriautot ei pelga: ta on sellega isegi kerisevett soojendanud

Arnis Tarassu suhtub oma esimesse elektriautosse heldimusega. See aitas tal säästa kütusearvetelt, et elektritöid tehes elus haljamale oksale jõuda. Hiljuti müüs ta selle auto edasi oma sõbrale.

Ta on sellise odava kasutatud elektriauto omanik olnud juba aastaid ja masina kõikmõeldavatel viisidel proovile pannud: näiteks pannkooke küpsetanud, sauna jaoks vett soojendanud ja elektrikatkestuse ajal voolu majja toonud. Ja see on ka piisavalt sõiduriist, nii et sai BMWst loobuda.